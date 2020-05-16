2020-05-16T15:07:28+03:00
Общество

В Брянске возводят спорткомплекс с бассейном на улице Нахимова

Он появится на улице Нахимова
Мария Дедкова
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В Брянске продолжается строительство спорткомплекса с бассейном на улице Нахимова. На днях стройплощадку посетил мэр Александр Макаров.

- Сейчас на объекте ежедневно работает около 20 каменщиков, - рассказывают в пресс-службе Брянской городской администрации. - Параллельно строители прокладывают наружные инженерные сети. В ближайшее время на площадке начнется установка котельной.

Работы должны завершить до конца года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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