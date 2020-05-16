2020-05-16T14:26:46+03:00
Общество

Брянские медики получили спецвыплаты за борьбу с коронавирусом

Деньги выдали двум тысячам медработников
Мария Дедкова
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брянские медики получают федеральные и областные надбавки.брянские медики получают федеральные и областные надбавки.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Брянские медики, борющиеся с коронавирусом, получили спецвыплаты. Об этом говорил губернатор Александр Богомаз на встрече с журналистами.

По словам главы региона, за борьбу с COVID-19 выплату получают больше 2 тысяч медработников.

Для врачей, непосредственно работающих с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией, "президентская" доплата составила 80 тысяч рублей в месяц. Для среднего медицинского персонала — фельдшеров, медсестер — 50 тысяч рублей. Для младшего медицинского персонала — 25 тысяч рублей в месяц.

К слову, получают брянские медики и областные надбавки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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