Брянские медики получили спецвыплаты за борьбу с коронавирусом
Брянские медики, борющиеся с коронавирусом, получили спецвыплаты. Об этом говорил губернатор Александр Богомаз на встрече с журналистами.
По словам главы региона, за борьбу с COVID-19 выплату получают больше 2 тысяч медработников.
Для врачей, непосредственно работающих с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией, "президентская" доплата составила 80 тысяч рублей в месяц. Для среднего медицинского персонала — фельдшеров, медсестер — 50 тысяч рублей. Для младшего медицинского персонала — 25 тысяч рублей в месяц.
К слову, получают брянские медики и областные надбавки.
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ИСТОЧНИК KP.RU