2020-05-16T12:03:57+03:00
Общество

За сутки коронавирусом заразились еще 85 жителей Брянской области

Такие данные приводит оперативный штаб
Мария Дедкова
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В Брянской области за сутки выявили 85 человек, заболевших коронавирусом. Теперь общее число заразившихся составляет 2080 человек. Обновленные данные опубликовал оперативный штаб региона.

За последние 24 часа из больниц выписали еще 64 пациентов. Всего с начала эпидемии COVID-19 переболели 909 человек.

По последним данным, от коронавируса в Брянской области скончались 30 человек. За день это число не изменилось.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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