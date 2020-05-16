За сутки коронавирусом заразились еще 85 жителей Брянской области

16 Май 2020 2020-05-16T12:03:57+03:00

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В Брянской области за сутки выявили 85 человек, заболевших коронавирусом. Теперь общее число заразившихся составляет 2080 человек. Обновленные данные опубликовал оперативный штаб региона.

За последние 24 часа из больниц выписали еще 64 пациентов. Всего с начала эпидемии COVID-19 переболели 909 человек.

По последним данным, от коронавируса в Брянской области скончались 30 человек. За день это число не изменилось.

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ИСТОЧНИК KP.RU