При пожаре в Клетнянском районе пострадал 63-летний мужчина
Возгорание произошло в деревне Добрая Корна
Пламя тушили час.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
Изменить размер текста:
В Клетнянском районе при пожаре пострадал человек. Сообщение о возгорании в деревне Добрая Корна поступило в оперативную дежурную смену МЧС в пятницу, 15 мая, в 22.40.
- К месту вызова выехали пожарные расчеты в составе трех автоцистерн, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. - Оказалось, что огнем охвачен жилой дом и сарай.
Пламя тушили час.
В огне пострадал 63-летний мужчина.
Причины пожара будут выяснять эксперты.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU