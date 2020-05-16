При пожаре в Клетнянском районе пострадал 63-летний мужчина

16 Май 2020 2020-05-16T09:57:30+03:00

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В Клетнянском районе при пожаре пострадал человек. Сообщение о возгорании в деревне Добрая Корна поступило в оперативную дежурную смену МЧС в пятницу, 15 мая, в 22.40.

- К месту вызова выехали пожарные расчеты в составе трех автоцистерн, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. - Оказалось, что огнем охвачен жилой дом и сарай.

Пламя тушили час.

В огне пострадал 63-летний мужчина.

Причины пожара будут выяснять эксперты.

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ИСТОЧНИК KP.RU