Солистка Брянской областной филармонии завоевала гран-при в международном конкурсе

16 Май 2020 2020-05-16T09:37:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Солистка Брянской областной филармонии завоевала гран-при международного конкурса искусств "Моя звезда". Любовь Нестерова выступала в номинации "Эстрадный вокал". Конкурс проходил онлайн и был посвящен 75-летию Победы.

Коллеги поздравили исполнительницу с высоким результатом.

- Любовь обладает уникальным по красоте и силе голосом, ровным по всей тесситуре, обаятельной манерой, исключительным чувством стиля и удивительной манерой общения со зрителем, - говорят в филармонии.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU