2020-05-16T09:37:41+03:00
Звезды

Солистка Брянской областной филармонии завоевала гран-при в международном конкурсе

Вокалистку поздравили коллеги
Мария Дедкова
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Фото: Брянская областная филармонияФото: Брянская областная филармония
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Солистка Брянской областной филармонии завоевала гран-при международного конкурса искусств "Моя звезда". Любовь Нестерова выступала в номинации "Эстрадный вокал". Конкурс проходил онлайн и был посвящен 75-летию Победы.

Коллеги поздравили исполнительницу с высоким результатом.

- Любовь обладает уникальным по красоте и силе голосом, ровным по всей тесситуре, обаятельной манерой, исключительным чувством стиля и удивительной манерой общения со зрителем, - говорят в филармонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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