Солистка Брянской областной филармонии завоевала гран-при в международном конкурсе
Солистка Брянской областной филармонии завоевала гран-при международного конкурса искусств "Моя звезда". Любовь Нестерова выступала в номинации "Эстрадный вокал". Конкурс проходил онлайн и был посвящен 75-летию Победы.
Коллеги поздравили исполнительницу с высоким результатом.
- Любовь обладает уникальным по красоте и силе голосом, ровным по всей тесситуре, обаятельной манерой, исключительным чувством стиля и удивительной манерой общения со зрителем, - говорят в филармонии.
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ИСТОЧНИК KP.RU