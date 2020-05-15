В Клинцах капитально отремонтируют городской ЗАГС

15 Май 2020 2020-05-15T22:07:34+03:00

На работы выделят около семи миллионов рублей

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В брянском городе Клинцы проведут долгожданный капремонт городского ЗАГСа. Об этом сообщает издание Клинцы.ИНФО.

По документам срок выполнения работ - 900 календарных дней или почти три года. Начальная цена контракта – около 7 миллионов рублей. Деньги выделят из областного бюджета.

Фото: Клинцы.ИНФО.

По словам клинчан, зданию уже давно требовался ремонт. Обновления особенно требует внутреннее убранство, которое мало похоже на место рождения семьи.

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ИСТОЧНИК KP.RU