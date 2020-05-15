В Клинцах капитально отремонтируют городской ЗАГС
На работы выделят около семи миллионов рублей
Фото: Клинцы.ИНФО.
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В брянском городе Клинцы проведут долгожданный капремонт городского ЗАГСа. Об этом сообщает издание Клинцы.ИНФО.
По документам срок выполнения работ - 900 календарных дней или почти три года. Начальная цена контракта – около 7 миллионов рублей. Деньги выделят из областного бюджета.
Фото: Клинцы.ИНФО.
По словам клинчан, зданию уже давно требовался ремонт. Обновления особенно требует внутреннее убранство, которое мало похоже на место рождения семьи.
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ИСТОЧНИК KP.RU