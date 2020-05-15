Бывший брянский полицейский «повесил» статью на невиновного

15 Май 2020 2020-05-15T18:07:03+03:00

И сам оказался в центре уголовного скандала

Изменить размер текста: A A

На превышении должностных полномочий попался экс-сотрудник ОВД. Фигурант дела - начальник отделения МО МВД России «Жуковский» в Клетнянском районе.

По версии следствия, инцидент произошел в феврале 2019 года. Чтобы искусственно повысить эффективность своего подразделения, обвиняемый сфальсифицировал результаты одной из проверок. И путем подкупа и уговоров убедил подозреваемого дать ложные показания.

- В результате житель Погарского района подвергся незаконному уголовному преследованию, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - На экс-начальника завели уголовное дело, расследование продолжается. Обвиняемого уволили из полиции, а его непосредственного руководителя привлекут к дисциплинарной ответственности.

Также предварительно установлено, что с декабря 2018 года по март 2019-го экс-полицейский предупреждал свою знакомую из Клетни, которая фиктивно регистрировала иностранцев, о служебных проверках.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU