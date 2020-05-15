В Брянске ночью перекроют дорогу на улице Бурова

15 Май 2020 2020-05-15T16:53:52+03:00

Здесь будут ремонтировать участок теплотрассы

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В Бежицком районе Брянска ночью 16 мая перекроют участок улицы Бурова. Он находится у дома №2А. Здесь будут ремонтировать теплотрассу, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Ограничение будет действовать с двенадцати ночи до шести часов утра.

Водителей просят выбирать пути объезда.

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ИСТОЧНИК KP.RU