В Брянске ночью перекроют дорогу на улице Бурова
Здесь будут ремонтировать участок теплотрассы
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В Бежицком районе Брянска ночью 16 мая перекроют участок улицы Бурова. Он находится у дома №2А. Здесь будут ремонтировать теплотрассу, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.
Ограничение будет действовать с двенадцати ночи до шести часов утра.
Водителей просят выбирать пути объезда.
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ИСТОЧНИК KP.RU