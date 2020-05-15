2020-05-15T16:34:41+03:00
Общество

В Брянской области изменят расписание пригородных поездов на Унечу

Маршрут сократят из-за путевых работ
Ольга УМАРОВА
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Электрички временно не будут курсировать по маршруту Новозыбков – Туросна.Электрички временно не будут курсировать по маршруту Новозыбков – Туросна.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Во второй половине мая изменится расписание пригородных поездов между Новозыбковом и Унечей. Связано это с ремонтно-путевыми работами, рассказали в службе корпоративных коммуникаций брянского филиала РЖД. Ремонт будет идти на однопутном перегоне Туросна – Манюки.

С 18 по 29 мая по рабочим дням пригородные поезда №6905 и №6906 будут ходить по укороченному маршруту. Из рейса временно выпадет участок Новозыбков – Туросна.

Расписание электричек можно уточнить на остановках и официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» (http://pass.rzd.ru), а такэе в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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