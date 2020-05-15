2020-05-15T15:18:48+03:00
Общество

Компьютерную топографию больных пневмонией делают в шести брянских центрах

В регионе работают 16 аппаратов для КТ
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба правительства Брянской области.Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
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Компьютерную томографию больным пневмонией в Брянской области делают в шести медицинских центрах. В регионе работает 16 аппаратов для КТ. Еще четыре должны закупить в ближайшее время. Об этом говорил брянский губернатор на брифинге с журналистами 15 мая.

Для постановки диагноза "коронавирус" одной компьютерной томографии недостаточно, хотя врачи сразу видят заболевание по снимку легких. Для подтверждения необходимо сделать еще и тест на COVID-19.

В регионе по нормативам необходимо делать 840 тестов на коронавирус в день. В последние два дня в области выполняют больше тысячи исследований. По словам главы региона, тестов достаточно. Исследования охватывают всех, у кого подозревают инфекцию.

Кстати, сам губернатор исследование не проходит.

- Какой в нем смысл, если я не чувствую никаких симптомов? - сказал Александр Богомаз. - Я встречаюсь с большим количеством людей, в том числе и врачами. Чтобы обезопасить своих близких, общаюсь с ними только виртуально. За два месяца, что я не видел внуков, один начал ходить, второй ползать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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