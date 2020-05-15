В Брянской области плановую вакцинацию детей могут возобновить в июне

15 Май 2020 2020-05-15T14:40:43+03:00

Все для плановой вакцинации в поликлиниках подготовили. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Губернатор рассказал, что все в регионе готово к этому

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В Брянской области могут возобновить плановую вакцинацию детей уже в июне. В регионе уже все для этого подготовили. В поликлиниках предусмотрели отдельные входы. И продумали, как принимать маленьких пациентов, чтобы они не встречались друг с другом. Прививки будут делать по предварительной записи.

В мае вакцинация точно не начнется, дальше медики будут ждать указания Минздрава.

Из-за коронавируса в конце марта отменили плановую вакцинацию в поликлиниках. Из-за этого уже случаются вспышки кори в регионах России.

А вот с плановыми операциями, по словам Александра Богомаза, придется пока подождать. Во всех экстренных случая медицинскую помощь оказывают пациентам.

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ИСТОЧНИК KP.RU