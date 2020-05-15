За борьбу с COVID-19 выплату получают больше 2 тысяч брянских медиков

15 Май 2020 2020-05-15T14:15:10+03:00

Изменить размер текста: A A

За борьбу с коронавирусом на Брянщине выплату получают больше 2 тысяч медработников. Об этом рассказали на брифинге в правительстве региона в пятницу, 15 мая.

Из федерального бюджета брянским врачам доплатили 80 тысяч рублей, из областного - 40 тысяч. По словам главы Брянской области, благодаря усилиям медиков удалось сдержать волну COVID-19 в регионе.

Также Александр Богомаз рассказал, что поначалу не было готовых коек, а резервов хватало всего на два дня.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU