За борьбу с COVID-19 выплату получают больше 2 тысяч брянских медиков
В правительстве прошел брифинг по коронавирусу
Благодаря усилиям медиков удалось сдержать волну COVID-19 в регионе.Фото: Иван МАКЕЕВ
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За борьбу с коронавирусом на Брянщине выплату получают больше 2 тысяч медработников. Об этом рассказали на брифинге в правительстве региона в пятницу, 15 мая.
Из федерального бюджета брянским врачам доплатили 80 тысяч рублей, из областного - 40 тысяч. По словам главы Брянской области, благодаря усилиям медиков удалось сдержать волну COVID-19 в регионе.
Также Александр Богомаз рассказал, что поначалу не было готовых коек, а резервов хватало всего на два дня.
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ИСТОЧНИК KP.RU