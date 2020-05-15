Брянские магазины одежды и обуви пока не разрешили открывать

15 Май 2020 2020-05-15T13:27:48+03:00

Для открытия магазинов в регионе нужно, чтобы пустовала половина "коронавирусных" коек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Брянский губернатор пока не разрешил открывать магазины с одеждой и обувью. Об этом Александр Богомаз заявил на брифинге по ситуации с коронавирусом в пятницу, 15 мая.

Одним из главных вопросов стало поэтапное снятие ограничений. На вопросов журналистов о том, откроют ли магазины одежды и обуви, глава региона ответил, что для этого необходимо выздоровление большего числа пациентов.

По словам губернатора, на снятие данного ограничения влияет скорость распространения коронавируса. Он должен быть меньше единицы, а сейчас немного выше.

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ИСТОЧНИК KP.RU