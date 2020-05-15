2020-05-15T12:18:35+03:00
Общество

За сбыт наркотиков двух брянцев могут посадить на 20 лет

Преступникам платили в криптовалюте
Ольга УМАРОВА
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До суда подозреваемые будут находиться в следственном изоляторе.До суда подозреваемые будут находиться в следственном изоляторе.Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области
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В Брянске будут cудить двух наркосбытчиков. Мужчины оставляли так называемые «закладки» по всей области, сообщили в региональном УМВД.

На прошлой неделе задержали 28-летнего фигуранта дела из Брянска.

- Он прятал расфасованные «соли» в различных местах: в районе Новостройки, возле поселка Ковшовка, а также в окрестностях Ходаринского озера, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Полицейские устанавливают местоположение всех тайников-закладок, которые прятал задержанный.

А на следующий день в Брянске задержали его 33-летнего подельника – уроженца Клинцов. У него нашли и изъяли 21 сверток, предположительно с синтетическим наркотическим средством. Выяснилось, что клинцовский наркодилер орудовал таким образом с февраля 2020 года. Деньги ему платили в криптовалюте, который задержанный легализовывал с помощью интернет-биржи.

До суда подозреваемые будут находиться в следственном изоляторе. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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