2020-05-15T10:57:49+03:00
Общество

В Брянской области от коронавируса умерли 19 женщин и 11 мужчин

За сутки новых смертей от заболевания не подтвердили
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Брянской области с начала эпидемии от коронавируса умерли 19 женщин и 11 мужчин, всего 30 человек. У всех причина смерти была пневмония с положительным тестом на COVID-19.

Самой старшей умершей женщине было 83 года, самой молодой - 44 года. Из мужчин самым молодым оказался 41-летний пациент. Самым старшим - 89-летний пенсионер. Он был первым умершим от коронавируса в регионе.

За последние сутки новых случаев смертей от коронавируса не фиксировали. На 15 мая в Брянской области 1995 человек болеют новой инфекцией.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Брянске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянской области от коронавируса умерли 19 женщин и 11 мужчин
Портфель системообразующих предприятий ВТБ Лизинг превысил 250 млрд руб.
В Брянской области коронавирусом заболели 87 человек
В Брянской области по разным программам отремонтируют больше 600 километров дорог
ВТБ запускает кредитование Honda по ставкам от 0,1% годовых
В брянских магазинах поймали 28 покупателей без масок
Жительнице Брянска грозит уголовная ответственность за оскорбление полицейских
В Брянске готовятся к открытию детские сады
Бывший брянский чиновник может стать губернатором нового региона России
Две жительницы Брянска рассказали о том, как перенесли коронавирус
В Брянске убрали свалку мусора в поселке Чайковичи
В Брянске стартовал ремонт дворов
Житель Дубровки во время ссоры зарезал знакомого
Брянский онкобольной остался без лекарства из-за коронавируса
Региональный оператор помогает ликвидировать несанкционированные свалки
В Володарском районе Брянска сняли на видео драку женщины без маски и полицейского
В Брянской области с начала года иностранцы совершили 94 преступления
Сергей Калашников: Брянская область действует на опережение в ситуации с распространением COVID-19
Бывшего гендиректора Новозыбковского машзавода будут судить за долги по налогам
В Брянске на территории старого аэропорта построят 4 школы и 10 детсадов
Под Жуковкой в ДТП с грузовиком пострадал 33-летний автомобилист
ВТБ увеличивает начисления на остаток по счету для пенсионеров
В Брянской области коронавирус победили еще 89 человек
Оперштаб обновил данные о заболеваемости коронавирусом в Брянской области
В Брянской области коронавирусом заболели 82 человека
В Путевке автомобилист врезался в многоэтажку
Стало известно, кто стал 30-й жертвой коронавируса в Брянской области