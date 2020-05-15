В Брянской области от коронавируса умерли 19 женщин и 11 мужчин

15 Май 2020 2020-05-15T10:57:49+03:00

За сутки новых смертей от заболевания не подтвердили

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В Брянской области с начала эпидемии от коронавируса умерли 19 женщин и 11 мужчин, всего 30 человек. У всех причина смерти была пневмония с положительным тестом на COVID-19.

Самой старшей умершей женщине было 83 года, самой молодой - 44 года. Из мужчин самым молодым оказался 41-летний пациент. Самым старшим - 89-летний пенсионер. Он был первым умершим от коронавируса в регионе.

За последние сутки новых случаев смертей от коронавируса не фиксировали. На 15 мая в Брянской области 1995 человек болеют новой инфекцией.

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ИСТОЧНИК KP.RU