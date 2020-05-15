В Брянской области коронавирусом заболели 87 человек

15 Май 2020 2020-05-15T10:31:14+03:00

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В Брянской области коронавирусом заболели еще 87 человек. Диагноз у них подтвердили за последние сутки. Новые данные на 15 мая опубликовали в оперативном штабе.

Общее число заболевших коронавирусом в регионе составляет 1995 человек. С начала эпидемии провели 26386 тестов. За последние сутки выполнили 1113 исследований.

В пятницу еще 86 человек выписали из больницы. По последним данным, от коронавируса в Брянской области скончались 30 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU