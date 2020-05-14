Две жительницы Брянска рассказали о том, как перенесли коронавирус

14 Май 2020 2020-05-14T18:36:18+03:00

С последствиями коронавируса героини борются до сих пор. Фото: Антон ФОКИН

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Своей историей заражения COVID-19 рассказали две жительницы Брянска. Они дали интервью каналу «Брянская губерния».

Героини переболели недавно, но с последствиями коронавируса борются до сих пор. Преподаватель лицея №1 и руководитель лицейского театра Ирина Сурина первые признаки болезни почувствовала 16 апреля.

- Когда я узнала, что у меня положительный тест на коронавирус, была в обморочном состоянии, - рассказала Ирина Сурина. – Скорая отвезла меня на компьютерную томографию. На обследовании врачи не увидели у меня поражения легких, поэтому меня доставили домой. Мое течение болезни считается легким, но это изматывающее, страшное состояние. Только ты встал – и можешь тут же упасть. Две недели я вообще не чувствовала ни запахов, ни вкусов, бросало то в жар, то в холод...

Вторая пациентка Ксения Данилова поначалу думала, что подхватила обычную простуду. Но самолечение не помогало, и вскоре женщина оказалась в больнице, откуда ее уже выписали.

Обе жительницы Брянска сейчас находятся на домашнем карантине.

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ИСТОЧНИК KP.RU