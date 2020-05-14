2020-05-14T18:36:18+03:00
Общество

Две жительницы Брянска рассказали о том, как перенесли коронавирус

Пациентки находятся на самоизоляции
Ольга УМАРОВА
Поделиться:
С последствиями коронавируса героини борются до сих пор.С последствиями коронавируса героини борются до сих пор.Фото: Антон ФОКИН
Изменить размер текста:

Своей историей заражения COVID-19 рассказали две жительницы Брянска. Они дали интервью каналу «Брянская губерния».

Героини переболели недавно, но с последствиями коронавируса борются до сих пор. Преподаватель лицея №1 и руководитель лицейского театра Ирина Сурина первые признаки болезни почувствовала 16 апреля.

- Когда я узнала, что у меня положительный тест на коронавирус, была в обморочном состоянии, - рассказала Ирина Сурина. – Скорая отвезла меня на компьютерную томографию. На обследовании врачи не увидели у меня поражения легких, поэтому меня доставили домой. Мое течение болезни считается легким, но это изматывающее, страшное состояние. Только ты встал – и можешь тут же упасть. Две недели я вообще не чувствовала ни запахов, ни вкусов, бросало то в жар, то в холод...

Вторая пациентка Ксения Данилова поначалу думала, что подхватила обычную простуду. Но самолечение не помогало, и вскоре женщина оказалась в больнице, откуда ее уже выписали.

Обе жительницы Брянска сейчас находятся на домашнем карантине.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Две жительницы Брянска рассказали о том, как перенесли коронавирус
В Брянске убрали свалку мусора в поселке Чайковичи
В Брянске стартовал ремонт дворов
Житель Дубровки во время ссоры зарезал знакомого
Брянский онкобольной остался без лекарства из-за коронавируса
Региональный оператор помогает ликвидировать несанкционированные свалки
В Володарском районе Брянска сняли на видео драку женщины без маски и полицейского
В Брянской области с начала года иностранцы совершили 94 преступления
Сергей Калашников: Брянская область действует на опережение в ситуации с распространением COVID-19
Бывшего гендиректора Новозыбковского машзавода будут судить за долги по налогам
В Брянске на территории старого аэропорта построят 4 школы и 10 детсадов
Под Жуковкой в ДТП с грузовиком пострадал 33-летний автомобилист
ВТБ увеличивает начисления на остаток по счету для пенсионеров
В Брянской области коронавирус победили еще 89 человек
Оперштаб обновил данные о заболеваемости коронавирусом в Брянской области
В Брянской области коронавирусом заболели 82 человека
В Путевке автомобилист врезался в многоэтажку
Стало известно, кто стал 30-й жертвой коронавируса в Брянской области