2020-05-14T16:22:30+03:00
Происшествия

Житель Дубровки во время ссоры зарезал знакомого

Теперь 47-летнего мужчину обвиняют в убийстве
Мария Дедкова
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Жителя Дубровского района задержали за убийство своего знакомого.

По версии следствия, днем 13 мая подозреваемый выпивал у знакомого дома. Во время застолья мужчины поссорились. Гость ударил ножом в грудь хозяина дома.

От полученного ранения потерпевший скончался на месте.

- По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Следователи ходатайствуют перед судом об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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