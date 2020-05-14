Брянский онкобольной остался без лекарства из-за коронавируса
Брянец, борющийся с онкологией, остался без нужной ему капельницы из-за коронавируса. Дело в том, что областной онкодиспансер был закрыт на карантин почти 10 дней.
- 6-го мая должна была быть 65-я капельница, - пишет Михаил Соболев. - Ее отменили и перенесли на 12-е. Потом вообще ошарашили: онкодиспансер закрыт на карантин.Ведь перебои в лечении чреваты последствиями, и насколько будет эффективно лечение после перерыва?
Брянец на оставшиеся деньги с предыдущего сбора, купил себе препарат и сделал капельницу.
Напомним, онкодиспансер пообещали открыть после 15 мая.
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ИСТОЧНИК KP.RU