2020-05-14T13:27:46+03:00
Общество

Бывшего гендиректора Новозыбкова машзавода будут судить за долги по налогам

По версии следствия, руководитель утаил 80 миллионов рублей
Мария Дедкова
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Бывший гендиректор Новозыбковского машиностроительного завода пойдет под суд. Его обвиняют в сокрытии налогов и неисполнении решений суда.

По версии следствия, руководитель ноября 2018- го по июнь 2019 года организовал переводы причитающихся предприятию средств на счета контрагентов. Таким образом, он скрыл 80 миллионов рублей налогов, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Но долги предприятия перед государством были больше. В законную силу вступили 15 решений Арбитражных судов. Предприятие могло вернуть 53 миллионов рублей. Но не стало.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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