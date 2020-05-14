В Брянске на территории старого аэропорта построят 4 школы и 10 детсадов
В Брянской области на территории старого аэропорта пообещали построить 4 школы и 10 детсадов. Об этом сообщили в департаменте строительства, передает "Риа Стрела".
Напомним, 1 сентября двери для ребят распахнет школа №71. Она рассчитана на 1225 человек. Здесь будет бассейн, гимнастический зал, зал хореографии, школьный музей.
Кроме того, в микрорайоне работает один детский сад на 270 мест. Здесь работает 14 групп.
К концу года на старом аэропорту откроют еще один детсад на 270 мест.
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ИСТОЧНИК KP.RU