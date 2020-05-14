В Брянске на территории старого аэропорта построят 4 школы и 10 детсадов

14 Май 2020 2020-05-14T12:59:40+03:00

Кроме того, в микрорайоне работает один детский сад на 270 мест. Здесь работает 14 групп. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Об этом рассказали в департаменте строительства

Изменить размер текста: A A

В Брянской области на территории старого аэропорта пообещали построить 4 школы и 10 детсадов. Об этом сообщили в департаменте строительства, передает "Риа Стрела".

Напомним, 1 сентября двери для ребят распахнет школа №71. Она рассчитана на 1225 человек. Здесь будет бассейн, гимнастический зал, зал хореографии, школьный музей.

Кроме того, в микрорайоне работает один детский сад на 270 мест. Здесь работает 14 групп.

К концу года на старом аэропорту откроют еще один детсад на 270 мест.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»

ИСТОЧНИК KP.RU