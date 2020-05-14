В Брянской области коронавирусом заболели 82 человека

14 Май 2020 2020-05-14T10:44:14+03:00

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В Брянской области за день коронавирусом заразились 82 человека. Теперь общее число пациентов с COVID-19 составило 1908.

Большинство новых случаев по-прежнему в Брянске - 40. В Сельцо заболевших нет. А в Дятьковском районе за 24 часа тесты на коронавирус оказались положительными у 9 человек. К счастью, из больниц выписали еще 89 пациентов. Их состояние медики оценивают как стабильное.

Всего за 24 часа в лабораториях области провели 1128 исследований.

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ИСТОЧНИК KP.RU