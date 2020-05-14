В Путевке автомобилист врезался в многоэтажку

14 Май 2020 2020-05-14T10:32:01+03:00

Проходить освидетельствование на опьянение мужчина отказался. Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области

По предварительной информации, водитель не справился с управлением

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В Путевке водитель ВАЗа протаранил многоэтажный дом. Дорожно-транспортное происшествие произошло 13 мая около 5.15 на улице Строителей, сообщают в областной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, 30-летний водитель ВАЗа-21102 ехал по двору, но не справился с управлением.

Автомобилист получил перелом ребер. Пострадавшего госпитализировали.

Проходить освидетельствование на опьянение мужчина отказался.

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ИСТОЧНИК KP.RU