2020-05-14T10:32:01+03:00
Происшествия

В Путевке автомобилист врезался в многоэтажку

По предварительной информации, водитель не справился с управлением
Мария Дедкова
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Проходить освидетельствование на опьянение мужчина отказался.Проходить освидетельствование на опьянение мужчина отказался.Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области
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В Путевке водитель ВАЗа протаранил многоэтажный дом. Дорожно-транспортное происшествие произошло 13 мая около 5.15 на улице Строителей, сообщают в областной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, 30-летний водитель ВАЗа-21102 ехал по двору, но не справился с управлением.

Автомобилист получил перелом ребер. Пострадавшего госпитализировали.

Проходить освидетельствование на опьянение мужчина отказался.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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