Стало известно, кто стал 30-й жертвой коронавируса в Брянской области
Ею оказалась 57-летняя женщина
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В Брянской области 30-м умершим от коронавируса пациентом стала 57-летняя женщина. О ее гибели 13 мая сообщили в оперативном штабе.
По словам медиков, течение болезни осложнили тяжелые хронические заболевания.
Развились отек легких и двусторонняя пневмония.
Врачи сделали все возможное, чтобы спасти женщину, но болезнь оказалась сильнее.
Напомним, всего в Брянской области диагноз COVID-19 поставили 1826 брянцам.
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ИСТОЧНИК KP.RU