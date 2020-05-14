Стало известно, кто стал 30-й жертвой коронавируса в Брянской области

14 Май 2020 2020-05-14T09:41:31+03:00

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В Брянской области 30-м умершим от коронавируса пациентом стала 57-летняя женщина. О ее гибели 13 мая сообщили в оперативном штабе.

По словам медиков, течение болезни осложнили тяжелые хронические заболевания.

Развились отек легких и двусторонняя пневмония.

Врачи сделали все возможное, чтобы спасти женщину, но болезнь оказалась сильнее.

Напомним, всего в Брянской области диагноз COVID-19 поставили 1826 брянцам.

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ИСТОЧНИК KP.RU