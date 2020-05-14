С начала года на дорогах Брянска погибли четыре пешехода
В Брянске с начала года на дорогах погибли 4 пешехода, 45 - получили травмы. Такую статистику приводит городская Госавтоинспекция.
Всего на улицах произошло 49 ДТП с пешеходами. Больше всего людей сбивали в Советском и Бежицком районах - по 20 ДТП, по 2 погибших, по 22 раненых.
Полицейские отмечают рост аварий по вине самих людей.
Наиболее низкую дисциплину пешеходов отмечают в Бежицком районе, где зарегистрировано 9 ДТП.
В Госавтоинспекции напомнили брянцам, что безопасность каждого участника дорожного движения, прежде всего, зависит от него самого.
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ИСТОЧНИК KP.RU