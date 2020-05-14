В брянском заповеднике в фотоловушки попали лоси, лисицы и зубры
Свежие снимки предоставили сотрудники заповедника
Брянские зубры.Фото: заповедник "Брянский лес"
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В брянском заповеднике показали животных, которые попали в фотоловушки. Объектив камеры запечатлел зубров, косуль, лосей, лисиц и других обитателей этих земель. Свежие снимки опубликовали сотрудники заповедника.
Напомним, в заповеднике фотоловушки используют давно. Таким образом специалисты получили возможность наблюдать за обитателями охранной территории, не нарушая их привычный ритм жизни.
Фото: заповедник "Брянский лес"
Фото: заповедник "Брянский лес"
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ИСТОЧНИК KP.RU