В Брянской области началось строительство комплекса по выпуску медицинских масок
Он появится в Почепском районе
Здесь будет производить до 4 миллионов штук медицинских масок в сутки.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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В Почепском районе идет строительство комплекса, выпускающего медицинские маски. Напомним, объект возводят по заказу Минпромторга России. Здесь будет производить до 4 миллионов штук медицинских масок в сутки. Трудиться на заводе будут 250 человек, сообщает правительство Брянской области. Напомним, в регионе наладили собственное производство масок и защитных костюмов для медиков.
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ИСТОЧНИК KP.RU