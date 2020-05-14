В Брянской области началось строительство комплекса по выпуску медицинских масок

14 Май 2020 2020-05-14T08:29:23+03:00

Здесь будет производить до 4 миллионов штук медицинских масок в сутки. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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В Почепском районе идет строительство комплекса, выпускающего медицинские маски. Напомним, объект возводят по заказу Минпромторга России. Здесь будет производить до 4 миллионов штук медицинских масок в сутки. Трудиться на заводе будут 250 человек, сообщает правительство Брянской области. Напомним, в регионе наладили собственное производство масок и защитных костюмов для медиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU