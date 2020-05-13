Брянские девятикласнники не будут сдавать ОГЭ

13 Май 2020 2020-05-13T18:01:57+03:00

Экзамены в этом году для них отменили

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Брянские девятиклассники освобождены от экзаменов этом году. Такое решение приняли в Министерстве просвещения, сообщает сайт kp.ru.

Оценки в аттестат ребятам выставят на основе годовых отметок.

Эту информацию подтвердил замминистра просвещения Виктор Басюк, который отметил, что решения об отмене или переносе школьных экзаменов принимаются исходя из эпидемиологической ситуации в стране.

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ИСТОЧНИК KP.RU