В Брянске на Литейном мосту сделали первый пролет

13 Май 2020 2020-05-13T17:28:35+03:00

Сейчас на Литейном мосту работают свыше 150 человек Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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В Брянске продолжается возведение Литейного моста. Строители сделали первый пролет моста, уложив девять балок.

Всего рабочим предстоит смонтировать 11 пролетов.

Балки по спецзаказу изготавливает Дмитровский завод железобетонных конструкций. Каждая балка проходит контроль качества на заводе, получая соответствующий сертификат, после чего проверку прочности проводят еще и на объекте.

- Сейчас на Литейном мосту работают свыше 150 человек, задействовано более 30 единиц техники, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Помимо укладки балок на объекте также продолжается строительство ростверков, опор и ригелей. Общая готовность моста составляет около 50 процентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU