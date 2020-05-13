В Брянске 14 мая не будет воды на двух улицах
Рабочие будут заниматься ремонтом водопроводе
С 10.00 до 14.00 воды не будет в домах №№6, 8, 10, 12а, 28 на улице Авиационной и №13 на улице Крахмалева.Фото: Елена РАКОВА
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В Брянске 14 мая перекроют воду на двух улицах. Здесь пройдет плановый ремонт водопровода, сообщает пресс-служба городской администрации.
С 10.00 до 14.00 воды не будет в домах №№6, 8, 10, 12а, 28 на улице Авиационной и №13 на улице Крахмалева.
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ИСТОЧНИК KP.RU