В Брянске 14 мая не будет воды на двух улицах

13 Май 2020 2020-05-13T17:09:55+03:00

С 10.00 до 14.00 воды не будет в домах №№6, 8, 10, 12а, 28 на улице Авиационной и №13 на улице Крахмалева. Фото: Елена РАКОВА

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В Брянске 14 мая перекроют воду на двух улицах. Здесь пройдет плановый ремонт водопровода, сообщает пресс-служба городской администрации.

С 10.00 до 14.00 воды не будет в домах №№6, 8, 10, 12а, 28 на улице Авиационной и №13 на улице Крахмалева.

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ИСТОЧНИК KP.RU