Брянские полицейские проверяют наличие масок у пассажиров автобусов и маршруток

13 Май 2020 2020-05-13T18:15:47+03:00

Напомним, что с 7 мая ношение масок обязательно для всех брянцев.

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13 мая в Брянске сотрудники полиции проверяют соблюдение масочного режима в автобусах и маршрутках.

Правоохранители дежурят на проспекте Московском. Видео того, как инспекторы останавливают общественный транспорт, выложили в соцсети.

Полицейские заходят в салон и ищут нарушителей.

Напомним, что с 7 мая ношение масок обязательно для всех брянцев. Эта мера должна помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией.

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ИСТОЧНИК KP.RU