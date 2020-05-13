Брянские полицейские проверяют наличие масок у пассажиров автобусов и маршруток
Правоохранители ищут нарушителей
Напомним, что с 7 мая ношение масок обязательно для всех брянцев.
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13 мая в Брянске сотрудники полиции проверяют соблюдение масочного режима в автобусах и маршрутках.
Правоохранители дежурят на проспекте Московском. Видео того, как инспекторы останавливают общественный транспорт, выложили в соцсети.
Полицейские заходят в салон и ищут нарушителей.
Напомним, что с 7 мая ношение масок обязательно для всех брянцев. Эта мера должна помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией.
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ИСТОЧНИК KP.RU