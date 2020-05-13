2020-05-13T16:24:40+03:00
Общество

В Брянске убирают стихийные свалки

Отходы вывозят на мусорный полигон
Мария Дедкова
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С начала года, как говорят в горадминистрации, дорожники уже устранили 5 стихийных свалок.С начала года, как говорят в горадминистрации, дорожники уже устранили 5 стихийных свалок.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске начали убирать незаконную свалку в поселке Чайковичи. Бытовые отходы вывозят на мусорный полигон.

С начала года, как говорят в горадминистрации, дорожники уже устранили 5 стихийных свалок.

Продолжат убирать мусор в оврагах Нижний и Верхний Судок, на склоне оврага по улице Фабричной, за гаражным сообществом по улице Рославльской, в районе озера Орлик-1.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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