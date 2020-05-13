В Брянске убирают стихийные свалки
Отходы вывозят на мусорный полигон
С начала года, как говорят в горадминистрации, дорожники уже устранили 5 стихийных свалок.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске начали убирать незаконную свалку в поселке Чайковичи. Бытовые отходы вывозят на мусорный полигон.
С начала года, как говорят в горадминистрации, дорожники уже устранили 5 стихийных свалок.
Продолжат убирать мусор в оврагах Нижний и Верхний Судок, на склоне оврага по улице Фабричной, за гаражным сообществом по улице Рославльской, в районе озера Орлик-1.
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ИСТОЧНИК KP.RU