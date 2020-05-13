В Брянскую область за две недели вернулись 587 человек из других стран

13 Май 2020 2020-05-13T13:22:41+03:00

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В Брянскую область за две недели с 27 апреля по 10 мая вернулись 587 человек из других стран. Из-за коронавируса все они обязаны соблюдать 14-дневный карантин.

- Риск распространения инфекции выше в регионах, где наблюдается большое количество прибывших граждан в Россию, - говорят в оперативном штабе Брянской области. - Несмотря на все принимаемые санитарно-эпидемиологические меры и введение режима повышенной готовности на территории региона, этот фактор оказывает большое влияние на количество выявляемых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Кстати, за прошедшие сутки в Брянскую область вернулись два человека из Молдавии. В среду, 13 мая, в регион вернутся четверо жителей, которые посещали Бангкок. Всех шестерых отправят на домашний карантин на две недели.

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ИСТОЧНИК KP.RU