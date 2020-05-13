2020-05-13T12:55:53+03:00
Общество

Брянский экс-чиновник из мэрии Денис Шаров не разжалобил областной суд

Защитник посчитал наказание в два года колонии слишком суровым
Мария Дедкова
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Чиновнику дали два года колонии общего режима со штрафом 400 тысяч рублей.Чиновнику дали два года колонии общего режима со штрафом 400 тысяч рублей.Фото: СУ СК РФ по Брянской области
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Вступил в законную силу приговор бывшему чиновнику из Брянской городской администрации Денису Шарову.

Экс-председателя комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской осудили за получение взятки.

- В суде установлено, что чиновник в ноябре 2019 года получил через посредника взятку в 80 тысяч рублей, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Деньги предназначались за подготовку документов о разрешении на совершение сделки с квартирой, доля в которой принадлежит несовершеннолетнему.

Чиновнику дали два года колонии общего режима со штрафом 400 тысяч рублей.

Защитник осужденного обжаловал приговор, полагая, что наказание в виде реального лишения свободы является чрезмерно суровым.

Но апелляцию не удовлетворили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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