Брянский экс-чиновник из мэрии Денис Шаров не разжалобил областной суд
Вступил в законную силу приговор бывшему чиновнику из Брянской городской администрации Денису Шарову.
Экс-председателя комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской осудили за получение взятки.
- В суде установлено, что чиновник в ноябре 2019 года получил через посредника взятку в 80 тысяч рублей, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Деньги предназначались за подготовку документов о разрешении на совершение сделки с квартирой, доля в которой принадлежит несовершеннолетнему.
Чиновнику дали два года колонии общего режима со штрафом 400 тысяч рублей.
Защитник осужденного обжаловал приговор, полагая, что наказание в виде реального лишения свободы является чрезмерно суровым.
Но апелляцию не удовлетворили.
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ИСТОЧНИК KP.RU