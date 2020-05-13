13 Май 2020 2020-05-13T11:16:48+03:00

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В Брянске перенесли суд над скандальным блогером. Теперь заседание по делу Александра Коломейцева состоится 15 мая. Об этом мужчина сообщил на своем канале.

Напомним, блогера обвиняют в оскорблении представителя власти.

Заседание, которое прошло 12 мая, превратили в балаган. Рассмотреть дело цивилизованно не получилось.

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ИСТОЧНИК KP.RU