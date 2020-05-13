В Брянске перенесли суд над скандальным блогером
Новое заседание назначено на 15 мая
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В Брянске перенесли суд над скандальным блогером. Теперь заседание по делу Александра Коломейцева состоится 15 мая. Об этом мужчина сообщил на своем канале.
Напомним, блогера обвиняют в оскорблении представителя власти.
Заседание, которое прошло 12 мая, превратили в балаган. Рассмотреть дело цивилизованно не получилось.
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ИСТОЧНИК KP.RU