2020-05-13T10:43:21+03:00
Общество

В Брянской области умер еще один пациент с коронавирусом

Его смерть подтвердили 13 мая
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
За сутки подтвердили смерть одного пациента от коронавируса.За сутки подтвердили смерть одного пациента от коронавируса.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Брянской области умер еще один пациент от коронавируса. Об этом 13 мая сообщили в оперативном штабе. Общее число умерших от коронавируса в Брянской области увеличилось до 30.

Напомним, за день до этого подтвердили сразу семерых брянцев от новой инфекции. Самым молодым из них был 41-летний мужчина. Как сообщают медики, все умершие пациенты страдали тяжелыми хроническими заболеваниями.

В регионе поставили рекорд по количеству выздоровевших от коронавируса. 13 мая из больниц выписали 78 человек. А общее число выздоровевших составило 670 человек.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Брянске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительницу Брянска будут судить за организацию казино
В Брянскую область за две недели вернулись 587 человек из других стран
Брянский экс-чиновник из мэрии Денис Шаров не разжалобил областной суд
В Брянской области задержали фуры с санкционными апельсинами вместо торфа
В Брянске скончался ветеран Сергей Панков
В Брянске перенесли суд над скандальным блогером
В Брянской области зарегистрировали 73 новых случая коронавиуса
В Брянской области умер еще один пациент с коронавирусом
В Брянской области усилят контроль за соблюдением пожарной безопасности в коронавирусных госпиталях
В страшном ДТП под Карачевом погиб 19-летний футболист
В Брянске в ДТП на Калинина пострадали два человека
Брянский блогер Коломейцев устроил скандал в "Линии" из-за маски
На улице Фокина в Брянске установили еще один светофор
В Выгоничском районе нашли 29 килограммов ртути в лесу
В Брянской области при выходе из самоизоляции не будут отменять масочный режим
В ДТП в Новозыбковском районе погиб водитель иномарки
Брянцам могут разрешить прогулки в масках
В Госавтоинспекции рассказали подробности смертельного ДТП под Новозыбковом
Брянск встал в пробке из-за ДТП на улице Калинина
Брянские дорожники начали приводить в порядок городские улицы
В Брянске возводят дамбу для новой дороги между районами
В Брянской области обнаружили 39 поддельных банкнот
ВТБ Private Banking за квартал увеличил объем средств под управлением на 12%