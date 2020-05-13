В Брянской области умер еще один пациент с коронавирусом

13 Май 2020 2020-05-13T10:43:21+03:00

За сутки подтвердили смерть одного пациента от коронавируса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Брянской области умер еще один пациент от коронавируса. Об этом 13 мая сообщили в оперативном штабе. Общее число умерших от коронавируса в Брянской области увеличилось до 30.

Напомним, за день до этого подтвердили сразу семерых брянцев от новой инфекции. Самым молодым из них был 41-летний мужчина. Как сообщают медики, все умершие пациенты страдали тяжелыми хроническими заболеваниями.

В регионе поставили рекорд по количеству выздоровевших от коронавируса. 13 мая из больниц выписали 78 человек. А общее число выздоровевших составило 670 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU