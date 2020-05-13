В Брянской области усилят контроль за соблюдением пожарной безопасности в коронавирусных госпиталях

13 Май 2020 2020-05-13T10:23:38+03:00

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В Брянской области возьмут на контроль соблюдение пожарной безопасности в медицинских учреждениях, в том числе в коронавирусных госпиталях. Такое решение принял оперативный штаб региона 12 мая на очередном заседании. В медучреждениях необходимо обеспечить надлежащее содержание эвакуационных выходов. Контролировать принимаемые меры будет заместитель губернатора Владимир Оборотов и директор департамента здравоохранения Андрей Бардуков.

Больницы навестят сотрудники МЧС. Им поручено оказать необходимую помощь в соблюдении пожарной безопасности. Напомним, на днях сразу в двух коронавирусных госпиталях произошли пожары. 9 мая возгорание случилось в больнице имени Спасокукоцкого в Москве. В огне погиб один человек. 12 мая пламя пришлось тушить в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Здесь погибли пять человек. По предварительной информации, очагами возгорания стали аппараты ИВЛ.

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ИСТОЧНИК KP.RU