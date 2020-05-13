На улице Фокина в Брянске установили еще один светофор

13 Май 2020 2020-05-13T10:35:07+03:00

Они должны появиться на всех пешеходных переходах перед будущим кольцом на улице Советской

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На улице Фокина установили еще один светофор. Он появился около здания областной Госавтоинспекции.

Судя по всему, светофоры должны появиться на всех подъездах к будущему автомобильному кольцу на улице Советской. Они нужны пешеходам. Сейчас на Фокина, Крахмалева и Советской нарисовали временные "зебры".

Капитальный ремонт улицы Фокина выполняют по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". На работы выделили 78 миллионов рублей. Продолжение улицы Советской, в том числе и кольцевую развязку, строят по программе "Жилье и городская среда". Кстати, эту дорогу обещают сдать в эксплуатацию уже в этом году.

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ИСТОЧНИК KP.RU