2020-05-13T08:30:12+03:00
Общество

В Брянской области при выходе из самоизоляции не будут отменять масочный режим

Каким образом будут снимать ограничения пока обсуждают в правительстве региона
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Одноразовые маски стоят 30-40 рублей за штуку.Одноразовые маски стоят 30-40 рублей за штуку.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

В Брянской области при выходе из режима самоизоляции не планируют отменять масочный режим. Напомним, обязательное ношение медицинских масок в регионе ввели с 7 мая. По мнению властей, таким образом удасться остановить распространение коронавируса.

До этого негласное правило о ношении масок действовало в продуктовых магазинах и общественном транспорте. Без средств защиты покупателя могли не обслужить.

После начала эпидемии Брянская область столкнулась с нехваткой медицинских масок. Сейчас же они продаются везде: аптеках, супермаркетах, магазинах с товарами первой необходимости. Но стоят в несколько раз дороже, чем до коронавируса.

С 12 мая в Брянской области обсуждают первый этап снятия ограничений. Пока никаких конкретных шагов не предприняли. Есть вероятность, что на следующей неделе откроют небольшие непродовольственные магазины. А весь выход из режима самоизоляции зайдет не одну неделю.

Брянский губернатор не раз подчеркивал, что в регионе почти все предприятия работают. А доля малого бизнеса, который больше всего пострадал от эпидемии, не превышает 10 процентов.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительницу Брянска будут судить за организацию казино
В Брянскую область за две недели вернулись 587 человек из других стран
Брянский экс-чиновник из мэрии Денис Шаров не разжалобил областной суд
В Брянской области задержали фуры с санкционными апельсинами вместо торфа
В Брянске скончался ветеран Сергей Панков
В Брянске перенесли суд над скандальным блогером
В Брянской области зарегистрировали 73 новых случая коронавиуса
В Брянской области умер еще один пациент с коронавирусом
В Брянской области усилят контроль за соблюдением пожарной безопасности в коронавирусных госпиталях
В страшном ДТП под Карачевом погиб 19-летний футболист
В Брянске в ДТП на Калинина пострадали два человека
Брянский блогер Коломейцев устроил скандал в "Линии" из-за маски
На улице Фокина в Брянске установили еще один светофор
В Выгоничском районе нашли 29 килограммов ртути в лесу
В Брянской области при выходе из самоизоляции не будут отменять масочный режим
В ДТП в Новозыбковском районе погиб водитель иномарки
Брянцам могут разрешить прогулки в масках
В Госавтоинспекции рассказали подробности смертельного ДТП под Новозыбковом
Брянск встал в пробке из-за ДТП на улице Калинина
Брянские дорожники начали приводить в порядок городские улицы
В Брянске возводят дамбу для новой дороги между районами
В Брянской области обнаружили 39 поддельных банкнот
ВТБ Private Banking за квартал увеличил объем средств под управлением на 12%