В Брянской области при выходе из самоизоляции не будут отменять масочный режим

13 Май 2020 2020-05-13T08:30:12+03:00

Каким образом будут снимать ограничения пока обсуждают в правительстве региона

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В Брянской области при выходе из режима самоизоляции не планируют отменять масочный режим. Напомним, обязательное ношение медицинских масок в регионе ввели с 7 мая. По мнению властей, таким образом удасться остановить распространение коронавируса.

До этого негласное правило о ношении масок действовало в продуктовых магазинах и общественном транспорте. Без средств защиты покупателя могли не обслужить.

После начала эпидемии Брянская область столкнулась с нехваткой медицинских масок. Сейчас же они продаются везде: аптеках, супермаркетах, магазинах с товарами первой необходимости. Но стоят в несколько раз дороже, чем до коронавируса.

С 12 мая в Брянской области обсуждают первый этап снятия ограничений. Пока никаких конкретных шагов не предприняли. Есть вероятность, что на следующей неделе откроют небольшие непродовольственные магазины. А весь выход из режима самоизоляции зайдет не одну неделю.

Брянский губернатор не раз подчеркивал, что в регионе почти все предприятия работают. А доля малого бизнеса, который больше всего пострадал от эпидемии, не превышает 10 процентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU