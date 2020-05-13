В ДТП в Новозыбковском районе погиб водитель иномарки
В дорожно-транспортном происшествии в Новозыбковском районе погиб 33-летний водитель "Шевроле Ланос". Автоавария случилась около шести часов утра во вторник, 12 мая, на 184- километре трассы Брянск-Новозыбков.
Автомобилист ехал со стороны Новозыбкова в сторону Брянска. Он не справился с управлением, выехал на встречную полосу, зацепил обочину. Машина съехала в кювет и врезалась в столб. Водитель погиб. 34-летний пассажир получил травмы, его госпитализировали.
- Состояние водителя в момент ДТП определит медицинское освидетельствование, - говорят в УГИБДД по Брянской области. - Полицейские проводят проверку.
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ИСТОЧНИК KP.RU