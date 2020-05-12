В Госавтоинспекции рассказали подробности смертельного ДТП под Новозыбковом
В брянской областной Госавтоинспекции рассказали подробности ДТП, которое произошло под Новозыбковом.
Все случилось около 6.00 на 184- м километре автодороги «Брянск-Новозыбков».
- 33-летний водитель за рулем "Шевроле Ланс" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, - говорят в УГИБДД УМВД Росии по Брянской области.- Автомобилист зацепил левую обочину, после чего съехал в кювет, где врезался в электроопору.
33- летний водитель от полученных травм скончался. 34-летний пассажир с различными травмами - госпитализирован.
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ИСТОЧНИК KP.RU