В Госавтоинспекции рассказали подробности смертельного ДТП под Новозыбковом

12 Май 2020 2020-05-12T18:35:13+03:00

Все случилось около 6.00 на 184- м километре автодороги «Брянск-Новозыбков». Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области

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В брянской областной Госавтоинспекции рассказали подробности ДТП, которое произошло под Новозыбковом.

Все случилось около 6.00 на 184- м километре автодороги «Брянск-Новозыбков».

- 33-летний водитель за рулем "Шевроле Ланс" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, - говорят в УГИБДД УМВД Росии по Брянской области.- Автомобилист зацепил левую обочину, после чего съехал в кювет, где врезался в электроопору.

33- летний водитель от полученных травм скончался. 34-летний пассажир с различными травмами - госпитализирован.

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ИСТОЧНИК KP.RU