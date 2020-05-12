Брянск встал в пробке из-за ДТП на улице Калинина

12 Май 2020 2020-05-12T18:17:53+03:00

Возле областного наркодиспансера столкнулись две легковушки

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В Брянске днем 12 мая произошло ДТП на улице Калинина. Возле областного наркодиспансера столкнулись две легковушки.

Фотографии аварии опубликовали в соцсетях.

Из-за ДТП на выезде из Володарского района образовалась огромная пробка. Движение затруднено в обе стороны.

Автомобилистов просят объезжать по возможности этот участок дороги.

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ИСТОЧНИК KP.RU