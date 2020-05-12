В Брянске возводят дамбу для новой дороги между районами

12 Май 2020 2020-05-12T17:43:09+03:00

Главный инженер подрядной организации Юрий Мурачев рассказал, что работы ведутся в соответствии с производственным графиком. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Работы идут по графику

Изменить размер текста: A A

В Брянске продолжается строительство дороги между Володарским и Фокинским районами.

Рабочие возводят дамбу.

Главный инженер подрядной организации Юрий Мурачев рассказал, что работы ведутся в соответствии с производственным графиком.

Идет отсыпка земполотна. Ежедневно песок доставляют до 40 грузовиков. Специальная техника производит уплотнение материала, сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.

Также продолжается строительство моста через Снежеть. Рабочие забивают сваи и бетонируют опоры.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU