2020-05-12T17:43:09+03:00
Общество

В Брянске возводят дамбу для новой дороги между районами

Работы идут по графику
Мария Дедкова
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Главный инженер подрядной организации Юрий Мурачев рассказал, что работы ведутся в соответствии с производственным графиком.Главный инженер подрядной организации Юрий Мурачев рассказал, что работы ведутся в соответствии с производственным графиком.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске продолжается строительство дороги между Володарским и Фокинским районами.

Рабочие возводят дамбу.

Главный инженер подрядной организации Юрий Мурачев рассказал, что работы ведутся в соответствии с производственным графиком.

Идет отсыпка земполотна. Ежедневно песок доставляют до 40 грузовиков. Специальная техника производит уплотнение материала, сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.

Также продолжается строительство моста через Снежеть. Рабочие забивают сваи и бетонируют опоры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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