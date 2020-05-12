В Брянске возводят дамбу для новой дороги между районами
В Брянске продолжается строительство дороги между Володарским и Фокинским районами.
Рабочие возводят дамбу.
Главный инженер подрядной организации Юрий Мурачев рассказал, что работы ведутся в соответствии с производственным графиком.
Идет отсыпка земполотна. Ежедневно песок доставляют до 40 грузовиков. Специальная техника производит уплотнение материала, сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.
Также продолжается строительство моста через Снежеть. Рабочие забивают сваи и бетонируют опоры.
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ИСТОЧНИК KP.RU