2020-05-12T16:39:30+03:00
Происшествия

В Новозыбковском районе случилось смертельное ДТП

По предварительным данным, погиб один человек
Марина АНТОНОВА
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В Новозыбковском районе рано утром во вторник, 12 мая, случилось смертельное ДТП. По предварительным данным, погиб один человек. Еще двоих госпитализировали, сообщают Брянск.Новости.

Авария произошла около 6.20 в районе Скоробогатой Слободы. Водитель "Шевроле Ланос" не справился с управлением и врезался в столб.

Официальной информации от УГИБДД по Брянской области пока не поступало.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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