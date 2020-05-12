Двух 24-летних брянцев поймали на продаже героина в колонию
В Брянске полицейские поймали двух 24-летних молодых человека, которых подозревают в организации канала поставки героина в колонию. На них завели уголовное дело. Третьим соучастником стал осужденный, который отбывает наказание.
По версии следствия, наркотики поставляли с территории Московской области. При получении очередной крупной партии преступников задержали. При себе у них было 144 свертка. В них было упаковано 200 граммов героина.
За попытку незаконного сбыта наркотических средств в крупном размере молодым людям грозит до 20 лет колонии, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU