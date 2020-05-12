В Брянской области поймали 40 пьяных водителей

12 Май 2020 2020-05-12T15:41:37+03:00

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В Брянской области на выходных с 8 по 10 мая поймали 40 пьяных водителей. Профилактическую операцию провели сотрудники ГИБДД.

12 водителей оказались пьяны, 26 отказались пройти тест на алкоголь. Трое автомобилистов сели за руль пьяными повторно. Поэтому им грозит уголовная ответственность, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

В Госавтоинспекции просят сообщать о всех нарушениях Правил дорожного движения. Для этого можно позвонить по телефону дежурной части.

Телефон дежурной части ГИБДД: (4832) 74-36-84.

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ИСТОЧНИК KP.RU