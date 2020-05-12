2020-05-12T11:33:56+03:00
Общество

За сутки в Брянской области коронавирусом заболели еще 75 человека

Теперь число заболевших составляет 1753 человека
Мария Дедкова
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В Брянской области выявили 75 новых случаев заболевания коронавируса. К 12 мая в регионе зарегистрировали 1753 заболевших.

Наибольшее число заболевших – в Брянске. Здесь за сутки опасный диагноз подтвердили 21 жителю. Общее число заболевших составило 833.

На втором месте по числу пациентов с COVID-19 - Сельцо. Там насчитали 150 заболевших. Третью строчку занимает Дятьковский район с 113-ю пациентами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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