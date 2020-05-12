В брянском аэропорту заметили самолет-облетчик
Он проверял аэродромные системы
Фото: "Международный аэропорт "Брянск".
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В брянском аэропорту в понедельник, 11 мая, заметили самолет-облетчик. Он кружил над аэропортом с часу дня до пяти часов вечера и проверял аэродромные системы, в том числе, систему захода на посадку по приборам.
Фотографии самолета-облетчика опубликовали в неофициальной группе брянского аэропорта в социальных сетях. Здесь также можно послушать аудиозапись переговоров пилотов.
Стоимость этих работ - около 1,8 миллиона рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU