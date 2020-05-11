В Брянске появился троллейбус Победы

11 Май 2020 2020-05-11T19:54:15+03:00

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По Брянску начал курсировать троллейбус Победы. Празднично оформленный транспорт вышел на 14-й маршрут.

Троллейбус специально к 75-летию Великой Победы украсили сотрудники СУ СКР по Брянской области. Кроме того, следователи празднично оформили свой служебный автобус.

- Городской транспорт украсили за личные средства, - рассказали в пресс-службе СУ СК по Брянской области. – Эта патриотическая акция призвана напомнить о неразрывной связи поколения-победителей и их благодарных потомков, о необходимости бережного отношения к истории своей страны, своей семьи и ее ответственной передачи будущим поколениям.

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ИСТОЧНИК KP.RU