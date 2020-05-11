В Брянске появился троллейбус Победы
По Брянску начал курсировать троллейбус Победы. Празднично оформленный транспорт вышел на 14-й маршрут.
Троллейбус специально к 75-летию Великой Победы украсили сотрудники СУ СКР по Брянской области. Кроме того, следователи празднично оформили свой служебный автобус.
- Городской транспорт украсили за личные средства, - рассказали в пресс-службе СУ СК по Брянской области. – Эта патриотическая акция призвана напомнить о неразрывной связи поколения-победителей и их благодарных потомков, о необходимости бережного отношения к истории своей страны, своей семьи и ее ответственной передачи будущим поколениям.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»
ИСТОЧНИК KP.RU