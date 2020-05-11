В Карачеве столкнулись «Лада» и «Хендай»: ранены трое

11 Май 2020 2020-05-11T13:06:05+03:00

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В Карачеве в автоаварии пострадали три человека. ДТП произошло в воскресенье, 10 мая, около полудня, на пересечении улицы Халтурина и 50 Лет Октября.

По предварительной информации областной ГИБДД, 46-летний водитель «ВАЗ-21099» ехал по улие Халтурина со стороны улицы Первомайской. На перекрестке неравнозначных дорог водитель не уступил дорогу «Хендай Солярис», который вел 25-летнего водитель. Молодой человек двигался по улицы 50 Лет Октября со стороны улицы К.Либкнехта в сторону Брянска.

Ранены трое: у 25-летнего водителя иномарки - перелом локтя, у его 19-летней пассажирки – ушиб головы. Пострадал также 35-летний пассажир «ВАЗ-21099» (ушиб головы).

- Всем пострадавшим оказали необходимую медпомощь и отправили на домашнее лечение, - говорят в ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU